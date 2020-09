Lourdes Sánchez versus Laurita Fernández: las razones de una pelea de más de 10 años y un nuevo frente de conflicto

Enemigas íntimas: Lourdes Sanchez y Laurita Fernández

Lourdes Sánchez debutó en la pista del Bailando por un sueño en 2008 como soñadora del recordado Jorge Ibáñez, y desde el primer momento se destaco por su carisma, talento y belleza. Dos años después Laurita Fernández llegaba al show de Marcelo Tinelli como soñadora de Matías Alé, también logrando brillar de inmediato en la pista, y fuera de ella.

Al poco tiempo Laurita empezó una relación con Federico Hoppe, uno de los hombres de confianza de Tinelli, mientras que Lourdes inauguraba un romance con el Chato Prada, la otra figura de peso en la productora del conductor.

En esos años la broma en los pasillos y los camarines del estudios desde el que se emitía ShowMatch era que las dos pisaban fuerte porque eran “las primeras damas” de la productora Ideas del Sur, luego reemplazada por LaFlia. El propio Tinelli agitaba esa definición, y todos festejaban la ocurrencia.

Lourdes Sánchez, en sus primeros pasos en "ShowMatch"

El tiempo pasó, y Laurita y Lourdes empezaron a compartir trabajos y notas periodísticas. Eran un tándem muy atractivo para los medios, aun cuando sobre el escenario estuvieron juntas una sola vez: en la obra Casa Fantasma, que Pedro Alfonso montó en Villa Carlos Paz.

Quienes estuvieron en esa temporada cordobesa dan cuenta de una relación pésima entre ellas, y de la amistad de Lourdes con Barby Reali, ex novia de Hoppe: en ese vínculo se habría registrado uno de los puntos de discordia, que ninguna de las dos logró superar jamás. Luego vino la separación de Laurita de Hoppe, con el escándalo de Fede Bal y una historia muy conocida. Fue entonces cuando todo estalló por lo aires: Lourdes no la perdonó más.

Fede Bal y Laurita Fernández, en la final perdida del "Bailando 2018"

Ambas siguieron vinculadas al ciclo de Tinelli. Varios productores recuerdan que cuando Laurita fue elegida jurado en 2018 y Lourdes entró al certamen como reemplazo de Maca Rinaldi, actual novia de Hoppe, las peleas se convirtieron en una constante: las discusiones eran moneda corriente hasta en la pista.

En el 2019 Laurita no trabajó en la empresa y el nivel de tensión bajó. Pero cuando este año se supo que la actual novia de Nicolás Cabré iba a conducir el Cantando 2020 junto a Ángel de Brito, Lourdes estalló de furia. No podía entender este regreso y le habría reclamado en varias oportunidades a su marido la convocatoria. Prada le explicó fue idea de la gerencia del canal, pero la bronca de la bailarina no cesó.

Rodrigo Lussich contó en Intrusos que Lourdes le prohibió a su peluquero que no atendiera a Laurita, obligándolo a elegir: se quedaba con ella o se iba a atender la cabellera de la rubia; pero a las dos, no. Fue el estilista Rodrigo Messina quien se encontró en ese brete. Finalmente, permaneció con la correntina.

A partir de la vuelta de Fernández, Sánchez volvió a la cargar. Por más que para se hablara de una relación cuanto menos correcta, la entrevista que Lourdes le hizo a Laurita en su ciclo La Previa del Cantando 2020 no hizo más que demostrar que entre ellas existe de todo, menos buena onda. Risas fingidas y caras de circunstancias fueron el denominador común de la insípida nota que la conductora del Cantando tuvo que sortear.

Para completar el complejo cuadro, Paula Varela, histórica conductora del segmento La Previa..., del canal Magazine, contó en Intrusos que se quedó sin trabajo y habló de la tarea profesional de Lourdes, recreando cómo habría sido el llamado para conducir el ciclo que hoy anima la protagonista de El mundo de Lourdes. “En el mes de junio el Chato me dijo que quería que haga La Previa... Yo estaba contenta, es un programa que me encanta. Otros productores también me lo confirmaron. Por eso aposté al programa y dejé de tocar otras puertas laborales”, reveló Varela en el ciclo de América.

Paula Varela (Foto: GM Press)

“Pueden elegir otra persona, pero faltaron las formas: me enteré por las redes -sostuvo-. Eso me molestó. Le escribí al Chato y él me llamó; le dije algunas cosas obviamente. Enojada, desilusionada, angustiada. Esto modificó mis emociones. No me gustó. Con el trabajo no se jode”. ¿Qué le respondió Prada? "Me dio la razón en todo. Me dijo que no estaba cerrado lo de Lourdes, que se había filtrado en las redes. Pero bueno, después se confirmó”.

Para finalizar, Paula se diferenció de Sánchez respecto a su formación profesional para estar al frente de un ciclo de esta magnitud. “Ella no es mi competencia: es bailarina y yo soy una profesional de este medio”, argumentó.

Por lo visto la guerra con Laura y este frente abierto con Paula Varela podrían ser los motivos por los cuales Lourdes Sanchez no habló del tema en la Previa del Cantando 2020 en la edición del miércoles. Además, en LaFlia pidieron bajar los decibles del conflicto: en los ciclos de la productora ya no se habla más de la controvertida relación que mantienen dos de las mujeres más talentosas de la nueva generación el mundo del espectáculo.

¿Hasta cuándo durará esta tregua?

