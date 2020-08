La preocupación de Mercedes Ninci por los incendios en Córdoba que afecta a sus familiares y amigos: “Estamos desesperados”

Mercedes Ninci contó que sus amigos están sufriendo el incendio que azota a Córdoba (Audio: Cada Mañana-Radio Mitre)

En los últimos días, los incendios forestales en el norte de Córdoba ponen en jaque a la provincia. Tras más de 100 días sin lluvia y con vientos que no colaboran, el fuego avanza hacia lugares poblados. Más de 170 bomberos trabajan a destajo en los diferentes focos que son difíciles de apagar por el contexto. En las zonas afectadas, el material combustible, como por ejemplo las palmeras y el pastizal seco no ayudan. Durante el fin de semana, varias familias fueron evacuadas porque sus viviendas fueron consumidas por las llamas.

Quien no se olvida de sus raíces –nació en Villa Dolores-es la periodista Mercedes Ninci. Desde que se empezaron a producir los primeros focos de incendios intentó alertar sobre la problemática. Desde su óptica, sostiene que en esta época del año, en la que no suele llover y la sequía avanza, este tipo de catástrofe es común y que se podría prevenir. Al mismo tiempo, no oculta so tristeza por las imágenes que se multiplican. “El fuego detrás de las palmeras es muy triste. ¿Qué pasa en Córdoba?”, comenzó su relato.

A continuación, hizo referencia a una nebulosa que año a año se repite en esa zona cordobesa. El clima suele jugar en contra. “¿Por qué la gente del gobierno no está más alerta? Si todos los años pasa lo mismo. Desde que yo era chica hay incendios en el monte en periodos de sequía. ¿No se puede prever a atacarlo de entrada?”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mercedes Ninci también hizo referencia al tema en sus redes sociales (Foto: Instagram)

En Cada mañana, el programa que Marcelo Longobardi conduce por Radio Mitre, la periodista volvió a hacer referencia a la cuestión. “En Córdoba estamos desesperados por los incendios. A mis amigas en las sierras, en las zonas cercanas a Capilla del Monte, les está llegando el fuego a las casas. De hecho, amigas mías en Copacabana, la noche del sábado, tuvieron que romper todos los alambrados para liberar a los animales. El fuego ha llegado a las casas. Es desesperante lo que se está viviendo”, comenzó.

Por otra parte, se refirió a los motivos que provocan que las llamas se hayan descontrolado y avancen sin detención. “El viento hace que el fuego esté descontrolado, que vaya de un lado a otro”, manifestó, para luego dejar a la periodista de lado y ponerse en primera persona a la hora relatar lo que se vive en lugares en los que pasó su infancia y a los que suele ir de vacaciones cada vez que tiene la oportunidad. “Nosotros también tenemos el fuego cerca. Les pido por favor a las autoridades nacionales que si pueden colaborar con Córdoba. Estamos desesperados. Yo estoy acá en Buenos Aires, pero toda mi familia y mis amigos están allá”.

“Se están quemando las casitas, los ranchos de las sierras. El bosque nativo, que era tan lindo, se está perdiendo de una forma impresionante. Ese camino que es tan lindo, que va desde la ruta nacional 38 hacia Ischilín, que va para Maza, Copacabana, con paisajes preciosos, de película, con una cantidad de animales y de flora virgen, que se está quemando todo”, remarcó.

En las últimas horas, Mercedes también resaltó que el fuego avanza hacia Cosquín y que pese a las maniobras para detenerlo, las dificultades hacen que no se pueda extinguir. “La gente tiene pánico, yo estoy en permanente contacto, y tiene miedo. No solo se está quemando la fauna, toda la belleza natural, sino que está llegando a las casas. Hay familias que perdieron todo y otras tanta fueron evacuadas, sin tener a dónde volver cuando esto pase”.

