La foto del festejo de cumpleaños de Brenda Gandini que se convirtió en meme por un detalle bizarro

A casi cinco meses del comienzo del aislamiento social obligatorio, los festejos de cumpleaños íntimos se volvieron algo habitual. Y, en todas las casas, los integrantes de la familia se esmeran por lograr que el homenajeado pueda disfrutar de su día a pesar de la pandemia del coronavirus. Pues bien, este sábado, Brenda Gandini celebró sus 36. Y su marido, Gonzalo Heredia, hizo todo lo que estuvo a su alcance para ver sonreír a la actriz.

“Hay sorpresa de cumpleaños por acá”, escribió la cumpleañera junto a una imagen de su casa decorada con globos, que compartió en sus historias de Instagram por la mañana. Y, horas más tarde, realizó un posteo con una serie de fotos en las que se la veía soplando las velitas junto a su esposo, sus hijos, Eloy (8) y Alfonsina (2), y su perro, Bukowski.

En la publicación, Brenda hizo un balance de lo que fue su festejo en un contexto tan especial, detallando el significado de cada uno de los momentos que había registrado la cámara. “Cumplir en cuarentena: 1-Deseando con mucha energía que todo esto pase rápido. 2-Hijo mayor que ya no quiere besos de la madre y Alfonsina solo quier entrarle a la torta. 3-Les dejo un Buko de la suerte”, escribió la actriz.

La secuencia era bastante clara. En la primera foto, se la veía a Gandini pidiendo sus tres deseos. En la segunda, estaba Eloy sacándole la cara y su pequeña hipnotizada mirando las frutillas del pastel. Y, en la tercera, aparecía Heredia dándole un beso y, por detrás, el perrito haciendo sus necesidades con un sobreimpreso que decía: “2020″.

El posteo superó los 40 mil likes rápidamente y Brenda recibió cálidos saludos de Nico Vázquez, Isabel Macedo, Paula Chaves, Franco Masini, Sabrina Rojas, Eleonora Wexler, Javier Ponzone, Marina Bellati, Liz Solari, Florencia Raggi y Jazmín Stuart, entre muchos otros. Sin embargo, pocos repararon en el particular “detalle” de la tercera foto.

No obstante, Gonzalo decidió saludar a la madre de sus hijos en su cuenta de Twitter utilizando, únicamente, la imagen en la que su mascota era retratada in fraganti. Y la acompañó con un texto que decía: “Hoy cumple años mi compañera amada. Felicidades para vos, siempre. No hay mejor imagen que nos represente este año”.

Obviamente, la publicación del actor no pasó inadvertida y desató una catarata de comentarios. Enseguida, surgieron los memes en los que el perrito de Gandini aparecía haciendo de las suyas en los lugares más insólitos. También estuvieron los que se vieron representados en la foto por el momento que vive el planeta. Y los que no entendieron el chiste y criticaron al actor por no haber chequeado la imagen antes de subirla.

Sin embargo, no faltaron los que se solidarizaron con la pareja y, teniendo en cuenta que la mascota les había arruinado la toma, se ocuparon de borrarla con photoshop. “Me reí mucho, así que de paso les edité la foto”, escribió una usuaria junto a la tierna imagen Brenda y Gonzalo, con la salvedad de que en ella Bukowski brillaba por su ausencia.

Gandini y Heredia se conocieron en el año 2010, cuando ambos participaron de la telenovela Malparida, que encabezaba Gonzalo junto Juana Viale y Raúl Taibo. Por entonces, él venía de protagonizar Valientes, junto a Mariano Martínez y Luciano Castro, lo que lo había convertido en uno de los “galanes del momento”. Y no hacía mucho que había terminado su noviazgo con Mercedes Oviedo, por lo que todos lo definían como uno de los “solteros más codiciados” de la Argentina. Sin embargo, el flechazo entre él y Brenda fue fulminante. Y, tras diez años de pareja, ambos se muestran tan enamorados como el primer día.

