Catherine Fulop se mostró al natural y reflexionó: “Es agotador como figura pública tener que gustar siempre”

Catherine Fulop habló de su propio cuerpo y mostró imágenes entrenando sin photoshop

Hace una semana, Oriana Sabatini sorpendió al publicar un video al natural en el cual señala supuestas imperfecciones de su cuerpo. En menos de una semana, la filmación superó los ocho millones de reproducciones y la actriz recibió todo tipo de comentarios a favor por el ejemplo que estaba dando.

“(Este video es) lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente, y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”, indicó la cantante de 24 años en su cuenta de Instagram. En el texto, además, reveló que durante 10 años tuvo problemas alimenticios, “pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón”. La propia Oriana se sorprendió por la enorme repercusión que tuvo su publicación y destacó el hecho de poder haber ayudado a otras jóvenes que pasaron por una situación similar a lo que vivió ella.

Y este jueves, Catherine Fulop habló de su propio cuerpo y mostró imágenes entrenando sin photoshop: “Motivación es eso que te hace arrancar pero después debes aprender a ser disciplinado, no saben lo difícil que es, pero cuando buscas sentirte bien y habitar el cuerpo que querés, nada te detiene. Siempre les hablo de salud, de bienestar, tengo una actitud positiva ante la vida. Estuve rubia, morocha, pelo corto, largo, delgada, robusta, feliz y deprimida....en la vida pasamos por todas las estaciones. Es por eso que quiero que mi mensaje se multiplique y entendamos que no hay que hablar nunca del cuerpo de nadie, cada uno de nosotros habitamos un cuerpo pero somos, sentimos, hacemos y eso debe ir por encima del envase”, comenzó.

La publicación de Catherine Fulop

“Es agotador como figura pública tener que gustar siempre y estar atenta a las críticas ignorantes y detructivas que muchas veces recibimos. Nunca te compares, trabaja en tu evolución, en tu progreso. Disfruta lo que haces, a mi me encanta entrenar (lo he aprendido con el tiempo) y vivir una vida sana y por eso lo comparto. Saludable va más allá de un talle, o de comer verduras...tiene que ver con un estilo de vida, de pensar, de elegir y de disfrutar. Saludables son también los vínculos que elegis poder comer una pizza con amigos y tomar una copa de vino con mi marido bello”, remarcó.

Por último, dejó una reflexión: “Que estos obstáculos que se presentan no nos detengan en nuestra constante evolución. Sigamos adelante con amorosidad, sin juzgar, saquemos la crueldad de lado y no hablemos sin realmente saber. Cuando los talles dejen de ser tapa de revista...habremos logrado construir una sociedad mejor. El acto de compararse es el ladrón del disfrute. Nada de manera individual funciona pero todo de manera repetida dará su resultado. Esa es mi experiencia a lo largo de los años. Las palabras mágicas: constancia y paciencia”.

Días antes, Fulop se había manifestado con respecto al posteo de Oriana que generó una verdadera revolución. A partir de ese momento se acrecentó la mirada crítica sobre los cuerpos, cuestionada no solamente tras la publicación de la cantante, sino también con la polémica generada con la publicación de la revista Caras en las últimas horas.

“Por suerte está rodeada de mucho amor. Ella tiene un grupo muy hermoso de amigas. Nosotros como papás tratábamos de ayudar desde el ejemplo, pero uno no terminaba de darse cuenta porque ella no estaba flaquita anoréxica”, dijo Catherine a Los ángeles de la mañana. Y agregó que más de una vez sintió “impotencia” por no haber podido ayudar a su hija por no estar al tanto de la situación. “(Oriana) estaba bien: nunca fue ni gorda ni flaca. Entonces, no puedes darte cuenta que realmente hay un problema”.

Entonces, desde su experiencia, sugirió que “los padres tienen que estar más atentos” y acompañar a sus hijos, y recordó: “Era muy difícil, porque uno no terminaba de darse cuenta si realmente era así, porque ella lo ocultaba. Yo le preguntaba si había comido y me decía que sí. Siempre la vi comiendo y la vi bien”.

