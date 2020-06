En 1994 Oliver Burgess Meredith publicaría sus memorias. El título describía su vida mejor que cualquier otra frase escrita en sus páginas: So Far, So Good, es decir, Hasta aquí, todo bien. Unos años después, el 9 de septiembre de 1997, su corazón dejó de latir. Estaba a dos meses de cumplir 90.