Si bien es cierto que no hay productos nuevos y las propuestas de programas para compartir entre grandes y chicos es muy limitada, ¿solo por eso El Zorro mantiene su audiencia fiel entre estos adultos mayores? Otra explicación sería que en sus 82 capítulos la serie conserva una estructura simple que la hace comprensibles y amigable para los que pasaron los 80. No solo implica esa conexión con la infancia sino un mundo simple donde los buenos son buenos e invencibles, y los malos son malos y vencibles. Así, cada capítulo no solo es previsible: también es esperanzador. Lo importante no es que El Zorro siempre logra escapar y nunca lo descubren; lo lindo es que pase lo que pase, el bien siempre triunfa. No hay sobresaltos, los malos son malísimos y todos los conocen, los buenos son buenísimos y todos los quieren.