-(Se ríe) Yo no soy mala onda, soy re buena onda. Los periodistas son personas igual que nosotros: algunos te caen re bien y otros te caen para el ojete. Y yo no puedo caretear mucho, porque me aburro. Puedo caretear un rato, pero si siento que la otra persona es un ganso, ya está, no me da. Eso parece mala onda, pero no lo es. Algunos periodistas son re mala onda, son unos salames que preguntan boludeces y prefiero decirlo. No es nada malo, tampoco estamos hablando de nada importante. Como le dijo una vez (Charly) García a Lanata, “es un boludo que aparece por la tele”. Y él también es otro boludo que aparece por la tele, yo también soy otro boludo que aparece en la tele. Son charlas sin ningún sentido que no le importan a nadie, pero las hacemos igual. Y no pasa nada.