-Sí, eso es lo que más alegría me da. Lo más valorable de todo es que el grupo siga manteniéndose vigente con música nueva. Los grupos tienen un pico de creatividad y eso después se diluye un poco. Yo siento que Turf siempre redobla la apuesta. Insisto con esta nueva canción: tiene mucha fuerza, me sorprende, me transmite mucha emoción, me rompe la cabeza. Si no me emociona, no lo puedo cantar. Me pone muy contento que después de tantos años y tantas canciones, tenga más para contar y para cantar. Es como volver a escuchar por primera vez Turf. Yo siempre soy el primer crítico de nuestros temas. Soy el primero que va a decir que es una mierda o que no lo voy a disfrutar si no me convence.