Lanata se detuvo en la situación de los barrios humildes del AMBA mientras el rating subía rápidamente, llegando al pico de 12.5 puntos al hacer este análisis: “En estos últimos días pasó lo que temía el Gobierno, que era la llegada del COVID a las villas de la provincia de Buenos Aires. Era obvio que esto iba a pasar, no se iba a quedar en Capital. Aparte es ridículo ver que va para un lado y no vuelve para el otro, no tiene ningún sentido. En una semana se triplicó la cifra de casos en los barrios de emergencia y se detectaron positivos en por lo menos una decena de asentamientos”.