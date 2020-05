Barrios desmintió la versión de la fiscal que lleva adelanta la investigación: “El doctor Mühlberger no reconoció los hechos que se le imputan, hizo una cabal defensa y justificó cada uno de sus actos. Corre por cuenta de la fiscal que cumple con su misión de acusar, de tener su punto de vista”. Y cuando le preguntaron por qué no tenía la habilitación de la clínica, el abogado respondió: “No es cierto, la clínica tenía una habilitación a nombre de una sociedad que se llamaba Bodylaser y el traspaso de la habilitación a nombre del doctor estaba en trámite”.