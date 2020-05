Ayer en Confrontados había recordado: “Mabel me culpó porque su hijo era gay. En ese momento me sorprendió porque hay muchas cosas que yo guardo, sobre todo de lo que fue nuestra relación entre Jorge, Matías y yo... Si supieran todo lo que vivimos. Madre e hijo estaban discutiendo de una manera feroz y yo muy angustiada decidí cortar con esa situación. Ella me enfrentó y me dijo de una manera muy grosera que yo era la responsable de la homosexualidad de su hijo. No hubo encontronazo porque yo respondí con silencio. Pero me ofendí mucho”.