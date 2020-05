—En ese sentido está toda la industria pensando cómo se va a hacer. Cómo van a ser los protocolos, cómo vamos a filmar. La verdad que con toda la vida en suspenso, que tenemos todos, creo que cómo se va a firmar es una de las últimas preocupaciones. Depende de si nos van a testear todos los días al entrar a grabar. En un momento estaban diciendo que tal vez, para una película, se podría llevar a todo el elenco y al equipo a un hotel y que no vean a nadie, pero eso realmente es como una tortura. Y eso podría llegar a funcionar para el cine pero para una serie, que tenés diez capítulos por año, es una locura. Mirá, cuando estaba grabando este capítulo en Nueva York, una actriz me sacó una foto, yo estaba tirado en el piso, en un parque al lado de la municipalidad, todo roñoso... Ahora no me tiro al piso ni loco, me tenés que vestir de astronauta.