“Falta un poquito más de dos semanas para que salga ‘La corazonada’ en Netflix, ¡y no puedo más de la ansiedad! Se las súper recomiendo porque va a estar buenísima, y si no me creen pueden ir a mis historias destacadas y ver el tráiler”, escribió Luisana en su cuenta de Instagram desde Canadá, donde se encuentra con su esposo y sus hijos.