“En diciembre le saqué una foto a Julian Serrano. Me habló y me la pidió. Cedí a cambio de que me mencionara y etiquetara cuando la suba. Hace 5 días, subió la foto cortada, y sin darme ningún crédito. Esto da ganas de no pasar fotos gratis nunca más. ¿Cuándo mierda van a valorar nuestro laburo? Me hinché las bolas”, escribió la joven artista en su cuenta de Facebook.