¿Por qué el 4 de mayo? La historia se remonta al año 1979 y tiene su origen en una nota publicada en el London Evening News. En ella los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra del país y lo hacían con la siguiente frase: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”. Esta ocurrencia daría lugar al juego de palabras “may the force be with you”. O, en español: “Que la fuerza te acompañe”. Un saludo emblemático de Star Wars.