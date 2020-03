Fiel a su estilo, a su manera de encarar las cosas sin guardarse nada, la hija de Diego Maradona no ocultó su malestar por lo que vivió en la zona en la que reside. Sucede que no fueron muchos quienes decidieron aportar su cuota a la lucha. “Por mi casa no se escucharon muchos cacerolazos. ¡Vamos mujeres! Las estadísticas de ayer eran demoledoras. 10 días de cuarentena y 11 femicidios… ¡No puede ser!”, comenzó Dalma con su fastidio, y agregó: “Esto lo tendríamos que hacer todos los días como los aplausos, ¿qué dicen?”.