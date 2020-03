Stefy Xipolitakis, una de las panelistas del ciclo, le señaló a Monti que le estaban escribiendo algunos vecinos de ella y le comentaron que lo que estaba diciendo la invitada era mentira, y que ella no había abandonado el departamento. La ex de Sergio Denis se mostró furiosa al escucharlo y lo desmintió categóricamente: “No hay manera de que yo esté ahí. Estoy en un momento súper delicado. Lo que los vecinos quieran decir para lastimar, en este momento, no me sirve. Me fui el martes, hice la mudanza de lo poco que tenía a una baulera que me consiguió mamá y ese mismo martes me fui. Desde ese día no estoy. Lo que te digan no es real”.