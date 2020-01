“En eso también me identifico. Facundo es un chico conflictuado con su cuerpo, le gusta comer, dice que no sirve para hacer gimnasia. Y yo siempre fui conflictuado con mi cuerpo, aunque no fue nada grave. Sino que soy intermitente: de pronto me copo y hago alguna actividad, pero después la dejo. Tengo épocas en las que como mucho y otras menos...”, cuenta el actor que decidió cambiar su look para el nuevo personaje y que, de esa forma, no se asemeje al que hacía en ATAV. “Me dejé la barba y me peino de una manera más descontracturada”.