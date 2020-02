- Porque el rock and roll fue creado, para mí, por Chuck Berry, Little Richard; un ritmo bailable con letras simples. Y después los ingleses lo hicieron más sinfónico, electrónico; y con letras que hablan de los problemas del mundo, lo que me parece maravilloso. Soy re fanático de los Beatles. Los Beatles comenzaron tocando rock and roll pero después se alejaron y empezaron a tocar música inglesa. En cambio, los Rolling por momentos siguen tocando rock and roll.