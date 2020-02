"Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas, de las que no piensan como yo también, de las que eligen cosas que yo no elegiría y esa va a ser mi postura siempre, dijo en una parte de su discurso y reiteró: “Tenemos que estar juntas, pelear por nuestra libertad y derechos y acompañarlos cuando pensamos diferente. Que pare la violencia, lastima un montón, no hablo por mí. Quisiera que no bardeen a ninguna mujer, ni a las que me bardearon a mí, no está bueno eso, paremos con los insultos”.