En abril de 2016, Eva había brindado una entrevista en la cual contaba que en el colegio había sufrido bullying por tener diastema. “Sufrí bullying en el colegio, pero por indiferencias. Me la han hecho sentir. Incluso en algunos elencos. Se burlaban de mí por los dientes pero ahora me encantan. Soy la bocona de dientes separados, me parece lindo ese reconocimiento. Si no sería todo rarísimo”, dijo en ese entonces en una entrevista con la revista Gente.