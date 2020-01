“¿Pero no viste el final donde Galicia dice ‘La venganza...?", le consultaron. “Claro, pero para mí era una joda”, remarcó. Y sin parar de reír, confesó: “Parte del elenco no entendió el final. Yo no entendí algunas cosas". Y ante la consulta sobre cómo sabía de esto, agregó: “Nos whatsapeábamos, no voy a dar nombres”.