Marziotta hizo su observación al respecto: “Es un trabajo que no va a terminar nunca. Esta búsqueda es de justicia social: el feminismo tiene que ver con eso. Busca la justicia social y la integración de un sector de la sociedad que fue postergado durante muchísimos años, que son las mujeres. Con nuestros derechos avasallados, sin voz, no se nos escuchaba… Es un camino que no tiene lugar de llegada. Es un recorrido y lo importante es que hay que trabajar. Está muy bien que se hable de feminismo, es importante que se trabajen políticas públicas concretas con perspectiva de género en cada uno de los sectores del estado”