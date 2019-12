El suicidio es la cuarta causa de muerte entre la población coreana y la primera entre la franja etaria que va de los 10 a los 30 años. “Estoy roto por dentro. La tristeza que me ha estado devorando lentamente finalmente me ha tragado entero. No he podido superarlo. (...) Me odiaba a mí mismo. Me agarraba a los recuerdos que se desvanecían y gritaba para despertar. No había respuesta. Si no puedo respirar, es mejor acabar”, fueron las palabras que eligió Jong-hyun para despedirse y que le dejó escritas a su amiga Nain9 (también cantante de KPop) por si le pasaba algo.