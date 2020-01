—Bueno, por empezar, no terminé el colegio. O sea que sí, era muy bardero. Me parece que no les terminé de pedir las disculpas... Lo que pasa es que también, ¿cuántas disculpas podés pedir? Porque uno (como padre) es culpable también, ¿no? Si Toto me bardea mal, o cualquiera de mis hijos, un poco me tengo que asumir: “Qué cagada me mandé”. No es que ellos solos nacen con un gen que no es tuyo. Uno se tiene que hacer un poco responsable.