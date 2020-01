Más de una vez me temblaron las piernas porque, además de sentir que tenía que estar a la altura de esa obra musical, lo cual ya eso te genera una presión importante, en esos años de fotografía analógica vos no sabías cómo salían las fotos hasta que no se revelaban los rollos. Los músicos se iban felices del estudio y vos te quedabas pensando si técnicamente todo estaba bien y no te relajabas hasta no ver el rollo revelado.