“Al principio me llevaba muy mal con Sandro, después lo comprendí. Yo quería ser yo y Sandro no me dejaba. Una metamorfosis en un ser humano es algo muy difícil. Y yo sentía que Sandro me estaba condicionando en un montón de cosas, sin darme cuenta de que también me favorecía en otras tantas, quizá mayores”, había asegurado en sus años de juventud.