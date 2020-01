Y sobre su madre, Norma de Mauricio, dijo: “Era una buena mina y una persona que me formó espiritualmente. Cuando pasa la vida dejás de idealizar a la persona que perdiste y también te acordás de las cosas no buenas, y empezás a ponerlas en su lugar. Con mi padre me pasa lo mismo. Paradójicamente ahora me está cayendo más la información de mi padre, tal vez porque ahora soy un hombre en una edad determinada y ahora sí lo entiendo. Con mi madre había mucha más comunicación porque no me abandonó. No voy a juzgar porque ahora puedo tener un pibe y digo… No abandonaría a un hijo porque la culpa me carcomería, hay que ver, pero uno hace lo posible”.