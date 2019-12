“Estamos separados en este momento. No es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa. Benjamín me enseñó a estar en familia. Éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón. Los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”, había explicado la actriz cuando contó los motivos que derivaron en la crisis de pareja.