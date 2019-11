Aquel día no se lo olvidará más, incluso se le quiebra la voz al reconstruir el momento: “Nos sentamos cerca de donde iba a salir Ceci para grabar el programa, Santi no hablaba nada y no sabía que la que iba a salir era ella. Cuando encendieron las cámaras y la vio bajar, se me hace un nudo en la garganta, empezó a saltar que la quería abrazar y besar, bailaba, algo tan fuerte, es mágico”.