Por su parte, Azul Fernández, una actriz argentina que ya tuvo participaciones en “Campanas en la Noche” se mostró emocionada por haber llegado a tener un papel protagónico en la serie: “Mi representante me mandó a un casting, grabé un self-tape y alrededor de un mes después me pidieron que viaje para hacer un prueba de cámara y a los pocos días me llamaron para decirme que había quedado”.