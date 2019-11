Carolina “Pampita” Ardohain (8) le dio la bienvenida a Lourdes y destacó: “Me faltó algún momentito especial, pero en líneas generales me gustó mucho”. La bailarina se emocionó en medio de las devoluciones al recordar todo lo que sufrió el último mes. “Me alegra mucho que hayas podido estar, Lourdes. Fede está bailando mucho mejor. Técnicamente me gustó, pero en este ritmo tiene que haber una conexión real y eso no lo sentí”, analizó Florencia Peña (voto secreto).