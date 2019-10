En ese momento, Araceli Lizaso, la actriz argentina por la que Williams había decidido radicarse en nuestro país, salió al cruce de los dichos de "Chiquita". "Quieren mostrarla como la historia del 'Mono Gatica', a quien adoro. Pero Guy no estaba pobre, no estaba solo… Su muerte fue un accidente en una época donde no había comunicación", dijo la viuda del actor, quien desde hace años reside en Potrero de los Funes, San Luis.