La descripción no alcanza para comprender todo lo que sucede en ese video que Cabito compartió en su cuenta de Instagram. “Qué me importa el Boca - River”, escribió el humorista, en clara referencia a que mientras todo un país seguía la semifinal de la Copa Libertadores, él estaba allí, en una celebración quizás más trascendente: Charly festejaba sus 68 años con un recital para unos pocos invitados (no más de 30), entre los que estaban Pedro Aznar, Zorrito Von Quintiero, Juanse (con ellos tres hizo “La grasa de las capitales”), Palito Ortega, José Palazzo (representante del músico) y Cabito, claro.