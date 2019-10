—Sí, sí, me acompañaban. Obviamente que cuando empecé a trabajar también sentía que el dinero que recaudaba, me ayudaba. Lo tomé como algo positivo y me acuerdo que lo primero que le dije a mi viejo fue que no me pagara más la escuela, que me la pagaba solo. Después me acuerdo que pusimos cable: me gustaba el fútbol. Para mí eso era todo. Me acuerdo que me compré un grabador que leía CD para sacar las canciones que aparecían en ese momento, entonces me compraba los CD que vendían en los trenes y los iba sacando.