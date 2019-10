“Estuve almorzando con su nieta-dijo Fede-. La verdad que me llego un guión. Lo leí y en la primera persona que pensé fue en su nieta. La verdad es que no hemos compartido ningún trabajo, solo en el Bailando hace un par de años. Hemos tenido una buena relación de ‘hola y chau’, pero le escribí y me tomé el atrevimiento de pedir su teléfono aunque creo que ya lo tenía. Es una mujer muy hermosa y amorosa. Hablamos de la obra y de la vida. De golpe hay cosas que nos unen, pasé una buena tarde. Ella no va a acompañarme igualmente", contó el actor.