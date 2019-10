“Estábamos los dos separados. Estuve cuatro meses invitándola a tomar algo, pero no había caso”, contó él en mayo de este año. “Un día ella me escribió: ‘Desapareciste’, y yo le contesté: ‘Y sí, si no me das bola, desaparezco’. Entonces ese día nos encontramos y ya no nos separamos nunca más”, explicó Martín en una de sus últimas entrevista antes del casamiento.