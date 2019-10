"Vivo el día a día, es muy difícil. Terminé hace tres semanas la obra Rotos de amor, con la que hicimos gira, íbamos a las provincias y era saltar de 307 entradas a 68. No me estoy quejando porque realizo la tarea que amo, se que no es sencillo, no es para todo el mundo laburar de lo que uno ama. La vocación es algo singular y a mí me apareció, amo mi profesión y desde ese lugar me siento rico, me siento bien”, señaló el actor en una entrevista en Radio Rivadavia donde estuvo de invitado.