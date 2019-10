La imposibilidad de tener un trabajo, su enfermedad, el tumor... “No es una vida fácil", desliza Sergio. Y Blanca vuelve a tomar la palabra: “A veces quiere bajar los brazos: ‘Yo no quiero vivir esta vida’, me dice. Y yo le digo que no: ‘Cuando nos casamos dijimos hasta que la muerte nos separa. Y yo no voy a dejar que te caigas’. A veces me siento mal porque no lo puedo ayudar...”.