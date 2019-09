El lunes en Incorrectas, mientras se referían al video de los artistas, Stefy Xipolitakis dijo que la periodista Paula Galloni había relatado un episodio incómodo que había vivido hace más de una década con un cantante. La griega no mencionó al artista: “Yo no lo digo, lo dicen las redes”, explicó. Horas más tarde, en el ciclo que la tiene como panelista, Pampita On Line, la periodista agregó: “Tuve una situación incómoda con este señor”. “¿Con Axel?”, repreguntó Barby Franco, y ella asintió con la cabeza. “No fue abuso, fue una situación incómoda en una entrevista".