En diálogo con Teleshow , explicó por qué decidió hablar: “Por un lado, no me quedaron muchas opciones, una panelista me nombró en el programa de Moria sin mi consentimiento el lunes, dejando al descubierto la historia a medias. Considerando el video de Tini, parecía oportuno contarlo yo”, agregó. “También me parece bueno para que se empiecen a tomar recaudos con periodistas, a veces se nos expone mucho”, concluyó Galloni.