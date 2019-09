“Yo tengo un alto humor, pero depende de que tipo de humor me habla. Las redes, todas las cosas que dice, el bullyng que hace a la gente...”, respondió Fidalgo.“¿Señora usted me odia?”, le preguntó La Faraona a Laura. “Sabés que no, esa palabra no la tengo en la cabeza, no me la enseñaron”, contestó la jurado. “Al contrario, te estoy descubriendo y digo ‘guauu... bien’”, agregó.