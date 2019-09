“Hicimos muchas cosas con respecto a las chicas, las visitas, la cuota alimentaria y solo quedaban un par de puntos nuevos que se agregó al convenio, que eran absolutamente menores -precisó la abogada-. Esos temas tenían que ver con la logística para que las niñas tuvieran el menor trastorno posible a la hora de salir del país y de los días que cada uno de los progenitores se deben quedar con ellas”. Y concluyó: “Insisto, nadie me echó. Me fui yo. Tengo una excelente relación con el abogado de la otra parte, y también con Nicole, pero un abogado y su cliente tienen que estar de acuerdo en la metodología y acá no pudimos llegar a un arreglo. Solo eso”.