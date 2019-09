Sin embargo, los maltratos físicos y verbales a los que era sometida por parte de Monzón hicieron que un par de años más tarde Alicia comenzara a intentar alejarse del ex boxeador. En noviembre de 1983 se separó por primera vez. "Carlos está tomando mucho", le dijo a la prensa de ese entonces. Algunos testigos cuentan que una noche, en la famosa discoteca New York City, ella le dijo frente a todos: "Estoy harta de que me pegues". Y que él le contestó: "Si no estás de acuerdo, agarrá a tu hijo y mandate a mudar". Eso hizo. Pero la violencia no terminó.