En tanto, la perseverancia del Rey del Norte dio resultado: logró convencer a la Reina de los Dragones y a Cersei Lannister de luchar contra The Night King, postergando la lucha por los Siete Reinos para una mejor oportunidad. Y no todo esta perdido, ya que el bueno de Jon tiene un as bajo la manga: encontró vidriagón, el arma letal de los Caminantes Blancos. ¿Le alcanzará?