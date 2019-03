El 10 de febrero, Silvia Süller cumplió 61 años y en una entrevista con Teleshow, contó por qué no lo festejaría. "Por mi carácter, siempre trato de revertir todo lo malo. Pero a veces me quiebro cuando estoy sola. Soy una mujer muy sensible, como un globo lleno de sentimientos que no tengo a quién darle. Por eso me agarró un infarto el año pasado: por un cuadro de estrés emocional. A eso se le sumó la pérdida de mi padre (el 6 de mayo de 2018), de la que todavía no me recupero, porque de mi familia, él era el único que me quería. Así que es un momento difícil para mí".