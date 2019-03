Porque Jimena y Daniel Osvaldo volvieron a estar juntos luego de un año de separación. Osvaldo en ese momento decía: "Ella me ayuda porque es la que me mantiene vivo, me contiene, me aguanta. No es fácil. Obviamente que cuando uno está bien, con la persona que ama y en familia, lo ayuda no solo a nivel psicológico sino a encarar las cosas con otra predisposición". Mientras tanto, Jimena salía al cruce de las críticas por este regreso. "Yo aclaré más de una vez que las agresiones que recibí fueron verbales, convenía más para el 'escándalo' hablar de golpes y maltratos físicos inexistentes", sentenció por entonces.