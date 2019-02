“Estamos on fire, ¿o no? ¿Hay trap en Argentina o no?”. Ni bien terminó de despacharse con una versión rabiosa de su leit-motiv “Rockstar”, Duki picó hasta la punta de la pasarela y siguió arengando con esas dos preguntas que no necesitaban de respuestas: la multitud a sus pies eran un sí gigante. El gran icono local estaba empezando a dar el show más esperado del Buenos Aires Trap. Una media hora y monedas que le alcanzó para hacerse cargo de la expectativa generada, devolviendo una performance intensa, al límite y a la que no le falto ninguno de sus singles literalmente “millonarios”, si se los juzga no por calidad sino por cantidad... de reproducciones en las plataformas de streaming.