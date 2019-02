"Ha sido muy difícil para ti el estar tanto tiempo separado de tu madre durante tantos años. ¿Has logrado tener algún tipo de contacto con ella?", le preguntó la periodista María Elena Salinas. Y el cantante contestó: "No, desgraciadamente no. Esa es una de las cosas que más me duelen y es uno de los temas que siguen estando ahí, pendientes. Pero bueno….Yo creo que es algo que en su momento podré superar. ¿No? Pero no ha sido posible. Es muy difícil, una madre siempre será una madre. Sobre todo, para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con ese cariño, con ese amor… Todavía le damos muchísimo más valor".