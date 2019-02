—Yo no me considero, ni siquiera, un escritor. Me gusta contar cuentos y comunicarlos. Sé que escribir es, desde los últimos quinientos años, la forma de plasmar en algún lado lo que se te ocurre en la cabeza. O sea que hay que escribirlo porque, si no, te lo olvidás. Pero es eso, nomás. Yo no soy un escritor: no soy una persona que se sienta a escribir y buenas noches. Hago ochocientas cincuenta cosas más divertidas que escribir lo que escribo. Incluso, diseñarlo, editarlo, componerlo, adaptarlo a otros formatos…Escribir es un proceso inicial. Y si yo quisiera ser escritor, me quedaría sólo en ese punto del proceso y los demás harían lo otro.